Am Montagabend musste die Feuerwehr einen Kellerbrand in Steinbach löschen.

Steinbach. Eine defekte Heizung im Keller eines Wohnhauses in Steinbach bei Heiligenstadt hat am Montagabend einen Sachschaden von 20.000 Euro verursacht.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Defekte Heizung verursacht Brand und 20.000 Euro Sachschaden

Nach Angaben der Polizei wurde die Feuerwehr am Montag gegen 17.30 Uhr über den Brand in Steinbach informiert. Wie sich vor Ort herausstellte war das Feuer im Heizungskeller eines Wohnhauses in der Dorfstraße ausgebrochen.

Dazu geführt hat offenbar ein technischer Defekt am Holzvergaser. Die Bewohner des Hauses konnten sich selbstständig ins Freie retten. Verletzt wurde das Feuer niemand. Jedoch entstand nach ersten Angaben ein Sachschaden von 20.000 Euro.