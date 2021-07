Die Polizei warnt im Landkreis Sömmerda vor Betrügern am Telefon

Sömmerda. Die Beamten ermitteln zudem noch wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen eines Fahrrad-Diebstahls.

Obwohl die Polizei schon seit Tagen verstärkt vor sogenannten Schockanrufen warnt, wollen Unbekannte weiterhin übers Telefon Menschen im Landkreis Sömmerda und auch in Erfurt um viel Geld bringen.

Die Polizei beschreibt die Masche wie folgt: Die anrufenden Betrüger gaben immer an, dass ein enges Familienmitglied einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nun in Haft müsse. Durch die Zahlung von hohen Geldbeträgen können die Angerufenen die Gefängnisstrafe aber abwenden. Die Opfer fühlen sich dann so unter Druck gesetzt, dass es immer wieder zu Geldübergaben kommt.

So auch wieder am Donnerstag in Erfurt: Eine 66-Jährige gab 50.000 Euro aus der Hand. In den vergangenen zwei Wochen ergaunerten Unbekannte damit in der Landeshauptstadt in drei Fällen insgesamt etwa 130.000 Euro, teilt die Polizei mit und stellt noch einmal klar, dass man in Deutschland eine Haftstrafe nicht durch Zahlung einer Kaution abwenden könne.

Cannabis-Pflanze auf dem Balkon

Eine etwa 70 Zentimeter große Cannabis-Pflanze ist ein Sömmerdaer nun los und hat quasi im Tausch dafür eine Anzeige erhalten. Polizisten kassierten das Gewächs am Donnerstag ein, als sie den 48-Jährigen wegen eines anderen Sachverhaltes zu Hause besuchten. Die exotische Pflanze stand auf dem Balkon und fiel den Beamten auf, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Hochwertiges Fahrrad gestohlen

Unbekannte entwendeten ein hochwertiges Mountainbike in der Nacht zu Donnerstag aus einem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in Sömmerda. Die Polizei schätzt den Wert des Rades auf über 2500 Euro.