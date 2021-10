Die Polizei in Arnstadt beschlagnahmte unter anderem große Mengen an Toilettenpapier.

Dieb in Arnstadt hortet große Mengen Toilettenpapier in seiner Wohnung

Arnstadt. Die Polizei in Arnstadt hat in der Wohnung eines Diebes unter anderem Toilettenpapier in großen Mengen beschlagnahmt.

Einen Dieb auf frischer Tat konnte die Polizei in Arnstadt am Samstagmorgen ertappen. Der Mann war gerade dabei, aus einem Einkaufsmarkt vier Kästen Cola und zwölf Kanister Frostschutzmittel in sein Auto zu stellen. Der 51-Jährige räumte seine Tathandlung gegenüber den Polizisten ein.

Die im Anschluss erfolgte Wohnungsdurchsuchung brachte weiteres Diebesgut zum Vorschein. Laut Polizei hat er dies aus dem gleichen Einkaufsmarkt in Arnstadt entwendete. Der Mann hatte etliche Rollen an Toilettenpapier und Papierrollen gebunkert. Gegen den 51-Jährigen wird nun wegen mehrfachem Diebstahl ermittelt.