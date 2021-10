Diebe auf Baustelle in Apolda unterwegs

Apolda. Das sind die Polizeimeldungen aus Apolda.

In der Bahnhofstraße in Apolda kam es am Dienstag gegen 15:45 Uhr zu einem Unfall als ein 32-jähriger Opel-Fahrer aus einer Ausfahrt rückwärts heraus fuhr. Dabei übersah er einen 22-jährigen Auto-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, heißt es in einer Polizeimeldung. Während am Fahrzeug des Unfallverursachers kein erkennbarer Schaden zu verzeichnen ist, war am Fahrzeug des Geschädigten die Stoßstange derart beschädigt worden, dass die Polizei den Sachschaden auf etwa 2000 Euro schätzt.

Werkzeug von Baustelle geklaut

Von einer Baustelle in der Apoldaer Robert-Koch-Straße entwendeten unbekannte Täter Zwischen Montag, 15.45 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, verschiedene elektrische Geräte, wie einen Abbruchhammer der Marke "Hilti" und eine Flex der Marke "Makita". Der oder die Täter haben dafür die Holztür zum Hof des Grundstücks gewaltsam geöffnet, heißt es in der Polizeimeldung. Ferner öffneten die Täter gewaltsam ein Fenster, um ins Innere zu gelangen. Im Gebäude selbst sei dann eine Metalltür zum Aufenthalts- und Abstellraum aufgebrochen und hieraus das Beutegut im Wert von etwa 800 Euro entwendet worden. Es sei zudem ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstanden.

Diesel abgezapft

Zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, entwendeten unbekannte Täter, in Apolda, Nähe Stobraer Straße aus einem auf einem landwirtschaftlichen Weg in Richtung Schöten abgestellten frei zugänglichem Bagger etwa 150 Liter Dieselkraftstoff. Der nicht verschließbare Tankdeckel sei einfach geöffnet und der Kraftstoff im Wert von etwa 220 Euro abgezapft worden, heißt es in einer Polizeimeldung.

