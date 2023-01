Diebe brechen in Wohnhaus im Landkreis Greiz ein und hinterlassen Chaos

Ronneburg. Samstagabend sind Unbekannte in ein Wohnhaus im Landkreis Greiz eingebrochen. Die Täter hinterließen laut Polizei ein sprichwörtliches Chaos.

Ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Sommerbad" in Ronneburg ist am Samstag das Ziel unbekannter Einbrecher gewesen.

Während die Bewohner laut Landespolizeiinspektion Gera zwischen 17.30 Uhr und 20.45 Uhr nicht zu Hause waren, durchwühlten die Täter etliche Möbel und hinterließen dabei ein sprichwörtliches Chaos. Sie erbeuteten diversen Schmuck und flüchteten unerkannt.

Nun ermittelt die Kriminalpolizei. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Landespolizeiinspektion Gera unter der Telefonnummer 0365/82341465 zu melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.