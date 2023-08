Die Diebe steckten ihre Beute in Taschen ohne zu bezahlen. (Symbolfoto)

Räuberisches Quartett schlägt in Gispersleben auf Ladendetektiv ein

Erfurt-Gispersleben. Ein Quartett hat in Gispersleben erst einen Markt beklaut und anschließend auf der Flucht den Ladendetektiv verletzt. Jetzt ermittelt die Polizei wegen räubersichem Diebstahl.

Ein Quartett Ladendiebe hat am Montagabend einen Markt in Gispersleben beklaut und anschließend den dortigen Ladendetektiv verletzt. Wie die Polizei schreibt, steckten die zwei Männer und zwei Frauen verschiedene Waren in Umhängetaschen und versuchten dann, das Geschäft ohne zu bezahlen zu verlassen.

Der Detektiv jedoch beobachtete das Treiben über die Videoüberwachung und stellte die Täter beim Verlassen zur Rede. Das Quartett jedoch nahm die Beine in die Hand und flüchtete. Dabei verloren sie noch einen Teil ihres Diebesgutes und schlugen gemeinschaftlich auf den Ladendetektiv ein. Nun wird wegen räuberischen Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

