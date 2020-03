In einen Getränkehandel in Gräfenroda haben Diebe am Wochenende Zigaretten gestohlen.

Gräfenroda. In einem Getränkehandel in der Gräfenrodaer Waldstraße haben sich Unbekannte unter massiver Gewaltanwendung Zugang verschafft und Zigaretten geklaut.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Diebe klauen Zigaretten im Wert von mehreren hundert Euro

Unter massiver Gewaltanwendung entfernten Unbekannten Täter am Wochenende die äußere Vergitterung eines Fensters in einem Getränkehandel in der Gräfenrodaer Waldstraße. Anschließend gelangten der oder die Täter über die eingeschlagene Fensterscheibe in den Lagerbereich des Marktes, teilt die Polizei Gotha mit. Gestohlen wurden Zigaretten im Wert vom mehreren hundert Euro. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 29. Februar, 16 Uhr und Montag, 2. März 6.45 Uhr.