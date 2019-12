Bis zum 23. Dezember laden täglich mehr als 90 festlich dekorierte Stände auf den Weihnachtsmarkt in Gera.

Gera. Mehrere Liter Glühwein stahlen unbekannte Täter auf dem Weihnachtsmarkt in Gera aus einem Verkaufsstand.

Diebe stehlen auf Weihnachtsmarkt mehrere Liter Glühwein

Nach Angaben der Polizei geschah der Diebstahl in der Nacht von Montag (16.12.) zu Dienstag (17.12.). Die Diebe gingen dabei äußerst gewaltsam vor, um in den Stand am Museumsplatz zu gelangen.

Aus dem Stand stahlen die Täter mehrere Liter des alkoholischen Heißgetränks. Die Polizei in Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0365/829-0 entgegen.