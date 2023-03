Diebe stehlen im Altenburger Land tonnenweise Saatgut

Großröda. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu einem Diebstahl im Altenburger Land geben können. Unbekannte haben Saatgut gestohlen. Das Gewicht liegt im Tonnenbereich.

Den Einbruch in die Lagerhalle eines Landwirtschaftsbetriebes in Großröda hat am Montag ein Verantwortlicher der Altenburger Polizei gemeldet.

Nach Informationen der Landespolizeiinspektion Gera hat ein bislang unbekannter Täter aus der offenstehenden Halle in der Rositzer Straße ungefähr zwei Tonnen Saatgut (in Säcken) gestohlen und konnte unerkannt flüchten. Offenbar ist das Beutegut in ein Fahrzeug verladen und so abtransportiert worden. Die Tatzeit liegt zwischen 7 Uhr bis 15:30 Uhr.

Die Altenburger Polizei ermittelt zum Geschehen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03447/4710 entgegen.

