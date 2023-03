Diebe überwinden 4 Meter hohen Zaun und stehlen Holzspalter

Kein Zaun war Dieben in Hildburghausen zu hoch, um an ihre Beute zu gelangen. (Symbolbild)

Hildburghausen. Am Dienstagmorgen drangen Unbekannte auf das Freigelände eines Baumarktes in Hildburghausen ein und endwendeten zwei Holzspalter.

Unbekannten war am Dienstag in Hildburghausen keine Hürde zu hoch, um an das Diebesgut zu gelangen. Um auf das Freigelände eines Baumarktes einzudringen, überwanden sie einen 4 Meter hohen Zaun.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am frühen Morgen in der Häselriether Straße. Nachdem die Unbekannten den Zaun des Baumarktes überwanden, entwendeten sie zwei Holzspalter.

Mit Hilfe eines Warenwagens transportierten sie das Diebesgut zurück zum Zaun und verschwanden im Anschluss unerkannt. Ein Schaden in Höhe von circa 800 Euro entstand.

Wer Hinweise zu diesem Vorfall geben kann, wird gebeten sich an die Polizeiinspektion Hildburghausen (03685/7780) zu wenden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

