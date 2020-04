Solch einen Traktor Belarus wie den von Frank Dahme aus Ostramondra im Kreis Sömmerda haben Unbekannte in Mellingen gestohlen.

Mellingen. Unbekannte lassen einen roten Belarus in Mellingen mitgehen.

Diebe verschwinden mit Traktor

23 Jahre lang leistete der rote Belarus MTS 82 mit dem schwarzen Fahrerhaus seinen Dienst in der Agrargenossenschaft Mellingen – zuletzt, um das Futter für die betriebseigene Biogasanlage zu transportieren. Nun muss der Landwirtschaftsbetrieb vorerst auf den Traktor verzichten. Langfinger machten sich damit über Ostern aus dem Staub.

Der Diebstahl ereignete sich vermutlich von Samstag auf Sonntag. Mitarbeiter des Unternehmens hatten am Sonntag bemerkt, dass sowohl das Tor zum Firmengelände als auch die Schlösser an der Tür zur Maschinenhalle aufgebrochen waren. Einen Überblick darüber, ob etwas fehlte, konnten sich indes erst Kollegen am Montag verschaffen. Sie vermissten den Schlepper mit einem Zeitwert von etwa 6000 Euro, Straßenzulassung und aktuellem TÜV. Mehr Beute machten die Diebe offenbar nicht.

Der gezielte Beutezug sowie die Art, wie die Eindringlinge mit den technischen Sicherheitsvorkehrungen auf dem Areal umgingen, legen für Genossenschaftschef Lutz Streiber den Verdacht nahe, dass hier keine Laien am Werk waren. Es war nicht der erste Diebstahl aus dieser Halle. Ein großer Kärcher kam ebenfalls schon einmal abhanden.

Für die Wiederbeschaffung des Traktors lobte die Agrargenossenschaft 400 Euro Belohnung aus.