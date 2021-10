Differenzen im Sportunterricht eskalieren an Bushaltestelle - Mann schlägt mit Regenschirm auf Radfahrer ein

Jena / Eisenberg. Diese Vorfälle meldet die Polizei aus dem Saale-Holzland.

Differenzen im Sportunterricht eskalieren an Bushaltestelle

Eine Zeugin informierte Donnerstagmittag die Polizei, da sich in der Stadtrodaer Rosa-Luxemburg-Straße zwei Jugendliche prügelten. Die beiden Streithähne wurden durch Beamten an der Bushaltestelle befragt. Beim Auslöser der handfesten Streitigkeit waren sich die Jugendlichen einig. Beide sind Klassenkameraden und sollten im Sportunterricht etwas spielen. Auf Vorschlag einer der Jungs änderte man jedoch den Plan auf Ausdauerlauf, was dem anderen missfiel. Daher wollte er seinen Klassenkameraden nach der Schule zur Rede stellen.

Dabei wollte er ihn gegen den Oberarm boxen, was jedoch als Angriff gewertet wurde. Und so eskalierte die Situation derart, dass der 13-Jährige den 14-Jährigen in den Schwitzkasten nahm und gegen den Kopf schlug. Dabei verletzte sich der 14-Jährige leicht.

Mann schlägt mit Regenschirm auf Radfahrer ein und verletzt ihn im Gesicht

Donnerstagnachmittag war ein 34-jähriger Radfahrer in der Schulstraße in Kahla unterwegs. Zur selben Zeit war ein unbekannter Mann mit einem Regenschirm dort zu Fuß unterwegs. Für den Radfahrer völlig grundlos schlug der Unbekannte dann mit seinem Regenschirm auf ihn ein. Dabei wurde der 34-Jährige im Gesicht verletzt. Der Mann mit dem Regenschirm ist ihm nicht bekannt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saale Holzland unter 036428 640 zu melden.

