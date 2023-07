In Sonneberg brannte es im Obergeschoss einer Doppelhaushälfte. (Symbolbild).

Doppelhaus brennt in Sonneberg

Sonneberg. Ein Feuer hat am Sonntamittag in Sonneberg die Feuerwehr beschäftigt. Ein 83 Jahre alter Bewohner musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Am Sonntagmittag brannte es im Obergeschoss eines Doppelhauses im Bereich des Goetheplatzes in Sonneberg. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, konnten ein 83-Jähriger und eine 73-Jährige die Wohnung selbstständig verlassen.

Der 83-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf die andere Doppelhaushäflte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

