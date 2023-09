Doppelter Autodiebstahl und vermisstes Fahrrad taucht wieder auf - die Polizeimeldungen aus Jena

Jena. Täter stahlen zwei Autos und gestohlenes Fahrrad tauchte mit fremdem Schloss wieder auf. Diese und weitere Polizeimeldungen aus Jena.

Weil drei Männer im Alter von 31, 41 und 52 Jahren gegen ein bereits bestehendes Hausverbot für einen Supermarkt in der Naumburger Straße verstießen und außerdem am Donnerstagabend noch Waren von gut 200 Euro aus dem Verkaufsraum stehlen wollten, erhielten sie nach Angaben der Polizei, neben der Anzeige, ein lebenslanges Hausverbot.

Vermisstes Fahrrad wieder aufgetaucht

Als ein Zeuge am Donnerstagmittag in der Fritz-Kalisch-Straße unterwegs war, traute er seinen Augen kaum. Das vor gut drei Woche entwendete Fahrrad seiner Tochter stand laut Polizei angeschlossen da, mit einem fremden Schloss. Nachdem der Eigentumsnachweis erbracht werden konnte, entfernten die Beamten das Schloss und übergaben das Rad seinem rechtmäßigen Eigentümer. Es folgte eine Anzeige wegen Diebstahls.

Im Baumarkt bedient

Wie die Polizei mitteilt, hat sich am Donnerstagnachmittag ein 40-jähriger Mann an der Auslage eines Baumarktes in der Brüsseler Straße bedient. Nachdem er Waren von knapp 550 Euro und in seine Tasche steckte, habe ihn ein Mitarbeiter angesprochen. Somit flog der Diebstahl auf. Die Waren blieben im Markt, dafür gab es eine Anzeige.

Diebe stehlen zwei Fahrzeuge

Donnerstagmorgen wurden, unabhängig voneinander, zwei gestohlene Pkw bei der Polizei gemeldet. Unbekannte entwendeten einen geparkten Pkw Audi aus der Jenaprießnitzer Straße. Durch das zeitnahe Bemerken sowie der eingeleiteten Fahndungen konnte das Fahrzeug laut den Angaben der Polizei im Bereich von Hermsdorf gesichtet werden.

Der oder die Täter ließen den Audi sodann in der Nähe der Max-Hellermann-Straße, offenstehend, zurück und entfernten sich zu Fuß. Trotz Suchmaßnahmen entkamen die Täter unerkannt. Der zweite gestohlene Pkw, ein BMW, konnte laut Polizei bisher nicht wieder aufgefunden werden. Der Besitzer bemerkte das Fehlen des Pkw, welcher in der Straße Hinter dem Dorfe geparkt war, und informierte die Polizei. Jedoch verliefen hier die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nicht so erfolgreich, sodass die Täter samt Fahrzeug entkamen.

