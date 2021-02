Dramatische Tierrettung bei eisigen Temperaturen im Kreis Greiz

In Struth bei Großebersdorf ist ein Pferd in einen Tümpel eingebrochen. Lange Zeit stand es nicht gut um das Tier, doch die Feuerwehr gab nicht auf.

In der Gemeinde Struth bei Großebersdorf ereignete sich am Mittwochnachmittag eine dramatische Tierrettung. Ein Pferd war kurz vor 17 Uhr bei Eiseskälte in einen Tümpel eingebrochen und konnte sich nicht selbst befreien.

Die Kameraden der alarmierten freiwilligen Feuerwehren konnten das verschreckte Pferd unter Einsatz aller Kräfte nach 40 Minuten aus dem eiskalten Wasser retten.

Pferd am Ende seiner Kräfte

Völlig unterkühlt lag das zitternde Tier am Boden und konnte nicht aus eigener Kraft aufstehen. Sofort wurden Decken besorgt, ein zum Unfallort alarmierter Tierarzt legte eine Infusion. Nachdem sich der gesundheitliche Zustand des nassen Pferdes dennoch in der Kälte immer weiter verschlechterte, wurde beschlossen es mit Hilfe eines Radladers und einem Großtierhebesatz aufzurichten.

Nach mehreren Versuchen schafften es die Kameraden der Feuerwehr das Pferd aufzurichten, doch das erschöpfte Tier konnte sich nicht auf den Beinen halten.

Happy End im Stall

Nach weiteren zehn Minuten gelang es jedoch das Pferd in den warmen Stall zu bringen. Dort wurde es weiter von einem Tierarzt und seiner überglücklichen Besitzerin betreut.

