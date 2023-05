Drei Fahrzeuge krachen bei Schleiz nach Bremsmanöver ineinander

Schleiz. Auslaufende Betriebsstoffe sorgen für stundenlange einseitige Straßensperrung.

Mehrere Stunden eine halbseitige Sperrung der Bundesstraße 94 kurz vor dem Ortseingang Schleiz aus Richtung Wüstendittersdorf und ein Leichtverletzter sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls zwischen drei Autos am Donnerstagvormittag und einem „Dienst nach Vorschrift“ der Freiwilligen Feuerwehr Schleiz.

Der Alarm für die Einsatzkräfte der Feuerwehr ertönte um 9.55 Uhr. Kurz zuvor musste ein Auto wegen eines über die Bundesstraße fliegenden Objektes stark bremsen, drei weitere Fahrzeuge dahinter ebenso. Das letzte in der Reihe, ein Volkswagen Caddy, krachte dabei auf einen Citroën und schob diesen auf einen weiteren Volkswagen. Die beiden hinteren Fahrzeuge wurden dabei so beschädigt, dass Betriebsstoffe ausliefen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sperrten nach Ankunft am Einsatzort die Straße ab, um die Fahrbahn stadtauswärts von den Betriebsstoffen zu reinigen, streuten die andere Fahrspur ab und forderten den Straßenbaulastträger an. Dieser erreichte die Einsatzstelle nach etwa 30 Minuten, die von Triebes kommende Polizei nach etwa 40 Minuten. Die Unfallstelle wurde dann an den Straßenbaulastträger und die Polizei übergeben. Die Feuerwehr fuhr zurück zum Gerätehaus. Da der Straßenbaulastträger keine entsprechende Ausrüstung zur Beseitigung der Betriebsstoffe mit sich führte, wurde von ihm eine Spezialfirma aus Gera zur Reinigung angefordert.

