Drei Frauen bei Brand in Mehrfamilienhaus verletzt

Drei Frauen sind bei einem Kellerbrand in Nordhausen verletzt worden, eine davon schwer. Aus noch ungeklärter Ursache war am Montagabend ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen, teilte die Polizei mit.

Insgesamt 28 Bewohner mussten das Gebäude verlassen, sechs davon seien mit einer Drehleiter in Sicherheit gebracht worden.

Nähere Einzelheiten blieben zunächst unklar.

