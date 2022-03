Drei Hunde greifen Fünfjährigen an – Junge wird lebensgefährlich verletzt

Zwei Rottweiler und eine Dogge haben einen Fünfjährigen angegriffen. Der Junge kam mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Drei Hunde haben einen fünfjährigen Jungen in Ziegendorf in Mecklenburg-Vorpommern angegriffen und lebensgefährlich verletzt.

Der Junge habe bei dem Vorfall am späten Freitagnachmittag massive Verletzungen und offene Wunden an mehreren Körperteilen erlitten, teilte die Polizei mit. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Hamburger Klinik.

Nachbar eilte Kind mit Knüppel zur Hilfe

Die drei Hunde gehören einem Familienmitglied des Jungen. Die Tiere hätten das Kind plötzlich angegriffen, so die Polizei. Ein Nachbar bemerkte dies und eilte zur Hilfe. Mit einem Knüppel trieb er die Hunde auseinander.

Die Polizei ermittelt nach einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Die Hunde, laut Polizei zwei Rottweiler und eine Kanarische Dogge, sind in einem Zwinger, bis das Ordnungsamt entscheidet, was mit ihnen geschehen soll.