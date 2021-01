Drei Menschen in Kleinbus werden bei Unfall auf A4 verletzt

Drei Personen in einem Kleinbus sind am Sonntagvormittag bei einem Unfall zwischen den Anschlussstellen Hermsdorf-Ost und Rüdersdorf in Fahrtrichtung Dresden leicht verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, wechselte der Fahrer des Kleinbusses für einen Überholvorgang den Fahrstreifen und verlor dann die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Kleinbus kollidierte mit der Mittelleitplanke und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dann kippte er auf die linke Seite und blieb liegen.

Die drei Leichtverletzten wurden zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Die übrigen sechs unversehrt gebliebenen Fahrzeuginsassen setzten ihren Weg mit einem Taxi fort.

