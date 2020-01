Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Drei Schwerverletzte bei Unfall in Zeulenroda-Triebes

Bei einem Unfall in Zeulenroda-Triebes sind am Freitagabend drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 20 Uhr an der Kreuzung Schopperstraße / Poststraße.

Nach ersten Erkenntnissen übersah ein 18-jähriger Autofahrer eine vorfahrtsberechtigte 55-jährige Autofahrerin. Es kam zu Kollision beider Fahrzeuge.

Beim Unfall verletzte sich die 55-jährige Fahrerin schwer.

Auch eine 14-Jährige und ein 17-Jähriger, die im Fahrzeug des Unfallverursachers saßen, wurden schwer verletzt.

Alle drei Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

