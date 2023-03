Drei Tage alte Hundewelpen und ihre Mutter im Kyffhäuserkreis gestohlen

Clingen. Aus einem Gartengrundstück im Kyffhäuserkreis sind am Sonntag eine Hündin und ihre sieben Welpen verschwunden. Die Welpen sind erst drei Tage alt und müssten eigentlich noch intensiv betreut werden.

Unbekannte haben sieben Hundewelpen und ihre Mutter aus einem Gatter in einem Gartengrundstück in Clingen (Kyffhäuserkreis) gestohlen. Die Welpen seien erst drei Tage alt und bedürften noch intensiver Betreuung, teilte die Polizei am Montag mit.

Zu dem Diebstahl sei es am Sonntag gekommen. Unbekannte hatten zwischen 18.30 und 20 Uhr den Zaun zum Grundstück Am Kalkufer gewaltsam geöffnet und das Gelände betreten. Aus einem kleinen abgezäunten Gatter stahlen sie die Tiere. Den Rüden ließen die Täter zurück.

Die Hunde gehören zu den Pyrenäenberghunden. Die Rasse zählt zu den sogenannten Herdenschutzhunden. Landwirte setzen die großen und kräftigen Tiere beispielsweise zum Schutz ihrer Schafe gegen Wölfe ein. Züchter können für solche Rassehunde mehrere hundert Euro verlangen.

Die Polizei sucht dringend Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten in Sondershausen unter der Telefonnummer 03632/6610 entgegen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.