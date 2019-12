Apolda. Drei noch unbekannte Männer sollen am 10. Dezember im Bahnhof von Apolda einen Mann niedergeschlagen und anschließend Bargeld von ihrem Opfer gestohlen haben.

Drei Unbekannte überfallen Mann am Bahnhof und stehlen dessen Geld

Wie die Polizei berichtet, geschah der Überfall am 10. Dezember gegen 18.25 Uhr im Bahnhof in Apolda im Rollstuhl- und Radfahrerbereich bei den Bahnsteigen 2 und 3. Demnach wurde das Opfer von drei unbekannten Männern niedergestreckt. Anschließend entnahmen die Unbekannten noch Bargeld aus der Geldbörse des am Boden liegenden Mannes.

Die drei Schläger werden wie folgt beschrieben:

zwischen 20 und 30 Jahre alt,

jeweils 1,80 m groß und schlank,

kurze, dunkle Haare,

alle drei Männer sollen mit dicken Winterjacken bekleidet gewesen sein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Jena (03641-810) oder Apolda (03644-5410) zu melden.