Drei Verletzte bei Auffahrunfall in Linda

Linda In Linda bei Neustadt an der Orla ist es am Sonntag zu einem Auffahrunfall an einer Kreuzung gekommen. Drei Personen wurden verletzt.

Am Sonntag, gegen 13.45 Uhr, kam es in der Ortslage Linda bei Neustadt an der Orla im Kreuzungsbereich zu einem Auffahrunfall. Laut Angaben der Polizei übersah ein 49-jähriger Autofahrer, dass ein Fahrzeug vor ihm verkehrsbedingt halten musste. Er fuhr auf das Auto des 32-Jährigen auf.

Der Mann, seine 14-jährige Beifahrerin und der 49-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Straße war an der Unfallstelle für etwa eine Stunde gesperrt.

