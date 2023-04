In Zöllnitz ist eine Ladendiebin erwischt worden. (Symbolbild)

Dreiste Diebin in Zöllnitz erwischt

Zöllnitz. In Zöllnitz hat eine 30 Jahre alte Frau versucht, Waren am Kassenbereich vorbei zu schmuggeln. Doch eine Kassiererin kam ihr auf die Schliche.

In Zöllnitz ist am Donnerstagmittag eine 30 Jahre alte Frau beim Ladendiebstahl erwischt worden. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, war die Dame dabei mit einem kleinen Trick vorgegangen.

Demnach hatte sie zunächst Waren mit einem geringen Wert gekauft. Beim Verlassen des Kassenbereichs fiel der Verkäuferin die prall gefüllte Einkaufstasche auf. Diese enthielt Waren im Wert von über 120 Euro. Die Frau muss sich nun wegen Ladendiebstahl verantworten.

