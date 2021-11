Dreister Diebstahl im Supermarkt: Rucksäcke vor aller Augen vollgestopft

Artern. Die Polizei fahndet nach zwei Unbekannten. Die Männer wurden dabei beobachtet, wie sie am Mittwochnachmittag ihre Rucksäcke mit Waren vollstopften und ohne zu bezahlen das Geschäft verließen.

Die Polizei wurde Mittwochnachmittag wegen eines Ladendiebstahls zu einem Einkaufsmarkt in der Schönfelder Straße nach Artern gerufen.

Zwei Männer sind dabei beobachtet worden, wie sie gegen 16.15 Uhr ihre Rucksäcke mit Waren füllten und den Markt ohne zu bezahlen in Richtung Stadtmitte verließen. Ein Zeuge folgte ihnen und konnte sehen, wie sie mit ihrer Beute in einen schwarzen Van Hyundai mit bulgarischem Kennzeichen einstiegen. Das Fahrzeug fuhr dann in unbekannte Richtung fort.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Beide Täter hatten jeweils einen blauen Rucksack bei sich und sind ungefähr 1,70 bis 1,80 Meter groß. Einer von ihnen wird auf ungefähr 40 bis 45 Jahre geschätzt. Beide Diebe trugen eine schwarze Jacke, eine weiße Jeans und weiße Turnschuhe. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 03632/6610 entgegen.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: