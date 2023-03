Dreister Diebstahl in Südthüringen: Stoppschild geklaut

Hildburghausen. Ein Unbekannter hat sich an einem Stoppschild in Hildburghausen zu schaffen gemacht. Dabei ist das Mitnehmen von Verkehrsschildern keineswegs ein "Kavaliersdelikt".

Erst hing es nur noch an einer Schraube, dann stand es an der Hecke, jetzt ist es weg: Ein unbekannter Täter hat Mittwochabend das Stoppschild an der Kreuzung Häselriether Straße in Hildburghausen gestohlen.

Der Dieb trug einen schwarzen Kapuzenpulli. Nachdem er das Verkehrszeichen unter den Arm geklemmte hatte, fuhr er mit dem Fahrrad davon. Ein Zeuge, der den Vorfall beobachtet hatte, rief noch laut "Halt!", konnte den Täter dadurch aber nicht stoppen.

Die anschließende Suche nach Täter und Schild blieb erfolglos. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 03685/7780 bei der Polizei in Hildburghausen melden.

