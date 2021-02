Neue Setzlinge von Cannabispflanzen sowie Dünger standen in Hessisch Lichtenau schon für die neue Zucht bereit.

Drogen im Wert von 220.000 Euro in Hessisch Lichtenau sichergestellt

Im Nachbarlandkreis führten Ermittlungen der Kriminalpolizei Eschwege am Dienstagabend zu zwei Festnahmen. Den 32 und 25 Jahre alten Männern wird vorgeworfen, zusammen mit weiteren Komplizen eine Indoor-Drogenplantage aufgebaut und betrieben zu haben. Gegen die Tatverdächtigen wird nun wegen des illegalen Anbaus von Cannabispflanzen ermittelt.

Leerstehende Lagerhalle im Januar aufgefallen

Im Januar wurden die Beamten der Kriminalpolizei auf die Männer aufmerksam, von denen einer in Hessisch Lichtenau offenbar schon im Herbst letzten Jahres eine leerstehende Lagerhalle angemietet hatte. Aufgrund eingehender Hinweise auf das besagte Objekt verdichteten sich dann die Anzeichen dafür, dass die Halle für den Betrieb einer illegalen Cannabis-Plantage benutzt wird.

Die Lagerhalle in Hessisch Lichtenau. Von außen recht unscheinbar. Foto: Polizei Eschwege

Am Dienstagabend wurden dann ein aus Bielefeld stammender 32-Jähriger und ein aus Niedersachsen stammender 25-Jähriger als Tatverdächtige im Zuge von Fahndungsmaßnahmen vorläufig festgenommen. Wie die Beamten der Kriminalpolizei bei der Durchsuchung der betreffenden Lagerhalle später feststellten, waren das Erdgeschoss und das Kellergeschoss des Gebäudes auf einer Grundfläche von ca. 10 x 20 Metern fast gänzlich mit Pflanzgefäßen zugestellt.

In den zum Zeitpunkt der Durchsuchung bereits leeren Töpfen, sollen die Tatverdächtigen sämtlich Cannabispflanzen herangezogen haben. Die geernteten Marihuana-Blüten dieser Pflanzen konnten die Ermittler bereits fertig verpackt in den Räumlichkeiten sicherstellen. Es handelte sich hierbei um eine Menge von ca. 22 Kilogramm dieser verbotenen Substanz, was ungefähr einem Straßenverkaufswert von 220.000 Euro entspricht.

Equipment im Wert mehrerer tausend Euro

Darüber hinaus stellten die Beamten ein umfangreiches Equipment zum Betrieb einer Pflanzenplantage sicher, darunter Heiz- und Belüftungsgeräte, Lampen, Bewässerungsanlagen sowie große Mengen Dünger u.ä. mehr im Wert von mehreren tausend Euro.

Bei der Durchsuchung wurden auch neue Cannabis-Setzlinge gefunden, etwa 1560 Stück, die offenbar zum Heranziehen einer neuen Charge Cannabis-Pflanzen verwendet werden sollten. Die Pflanzensetzlinge wurden ebenfalls sichergestellt.

Haftbefehl gegen Tatverdächtige erlassen

Die beiden Tatverdächtigen, die nach bisherigen Erkenntnissen noch Komplizen hatten, müssen sich nun unter anderem wegen des unerlaubten Anbaus und Handelns mit Cannabis in nicht geringen Mengen strafrechtlich verantworten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel hat das Amtsgericht in Eschwege einen Untersuchungshaftbefehl gegen die beiden Männer erlassen, die mittlerweile in die Justizvollzugsanstalt nach Kassel eingeliefert wurden.

