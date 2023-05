In Nordhausen verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Keller.

Durstige Langfinger knacken in Nordhausen Kellerschloss

Nordhausen. Was die Diebe alles mitgehen ließen und wie hoch der Schaden in dem Mehrfamilienhaus in Nordhausen ist.

Am Samstag, gegen 13 Uhr, wurden die Kollegen des Inspektionsdienstes in die Nordhäuser Töpferstraße gerufen. Unbekannte hatten sich in einem dortigen Mehrfamilienhaus gewaltsam Zutritt zum Keller eines Mieters verschafft, indem das Vorhängeschloss aufgebrochen wurde.

Aus dem Keller wurden Werkzeug und eine Kiste Most entwendet. Der Wert des Beutegutes beträgt mindestens 100 Euro, der Sachschaden wird mit 30 Euro beziffert.

Nach Angaben des Geschädigten war dieser am vergangenen Montag letztmalig in seinem Keller. Zu diesem Zeitpunkt sei noch alles in Ordnung gewesen.