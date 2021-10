E-Scooter durch Betrug günstiger erworben: Polizei sucht diese Männer

Erfurt. Mit einer öffentlichen Fahndung sucht die Thüringer Polizei derzeit nach drei Männern, die unter Verdacht stehen, E-Scooter durch Betrug erworben zu haben.

Bereits im August versuchten drei noch unbekannte Männer in einem Einzelhandelsgeschäft in Gotha mittels verändertem Barcode vergünstigt in den Besitz eines E-Scooters zu gelangen. Jedoch bemerkte die Kassiererin den Betrugsversuch, woraufhin die Männer aus dem Geschäft flohen. Die eingeleiteten Ermittlungen der Polizei ergaben, dass offenbar die gleichen Personen schon in Erfurt und Weimar auf diese Weise günstiger in den Besitz von zwei E-Scootern gelangten.

Die Polizei hat nun Überwachungskamera-Aufnahmen der drei Verdächtigen veröffentlicht und sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen oder deren Aufenthaltsort machen können. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0192964/2020) entgegen. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung der Bildaufnahmen liegen vor.