Ein Ladendieb sorgte am Freitagabend für Aufsehen in Nordhausen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Ladendieb ist im Südharz gleich doppelt gescheitert

Beamte der Nordhäuser Polizeiinspektion sind am Freitagabend kurz vor Ladenschluss zu einem Einkaufsmarkt am Nordhäuser Pferdemarkt gerufen worden. Dort hatte ein Detektiv einen Ladendieb ertappt, berichtete die Nordthüringer Landespolizeiinspektion am Sonntag. Die Beamten stellten die Identität des 32-jährigen Deutschen fest. Im Laufe ihrer Ermittlungen bestätigte sich, dass der Täter bereits am späten Nachmittag desselben Tages in einem Markt in Niedersachswerfen versucht hatte zu stehlen. Nachdem er auch dort auf frischer Tat ertappt worden war, konnte sich der Mann zunächst durch Flucht einer Festnahme entziehen. Zeugen konnten aber den Ladendieb derart gut beschreiben, dass man ihm auch die Tat von Niedersachswerfen zweifelsfrei zuordnen konnte.