Gegen 20.30 Uhr kam es am Sonntagabend in der Mohrentaler Straße in Kranichfeld zu einem schweren Verkehrsunfall.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Schwerverletzter bei Unfall in Kranichfeld

Bei einem Unfall in Kranichfeld wurde ein Autofahrer schwer verletzt. Der Fahrer eines Kleintransporters kam am Sonntagabend in einer Rechtskurve von der Straße ab, kollidierte zunächst mit einer Straßenlaterne, einem Zigarettenautomaten und schließlich mit drei Glascontainern. Durch die Wucht des Aufpralles kippte der Kleintransporter auf die Fahrerseite.

Der Mann wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der ersten Rettungskräfte um ihn. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Kranichfeld übergaben den verletzten Fahrer nach der Erstversorgung an den Rettungsdienst und den Notarzt, nachdem sie ihn in einem Einsatzfahrzeug betreut hatten. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Klinikum gebracht.

Die Kameraden der Feuerwehr hatten an der Einsatzstelle noch alle Hände voll zu tun. Nach der Bergung des Kleintransporters durch ein Abschleppunternehmen, musste das Trümmerfeld, bestehend aus jeder Menge Glas beseitigt werden. Zudem liefen große Mengen Motorenöl und Kraftstoff aus dem Unfallfahrzeug aus. Dieses musste mittels Bindemittel aufgenommen werden. Ein Teil des Öls verteilte sich jedoch im Erdreich. Dieses muss eine Fachfirma beseitigen.

Die Mohrentaler Straße musste für zirka zwei Stunden voll gesperrt werden. Die Polizeiinspektion Weimar hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens ist derzeitig noch nicht bekannt. Am VW Transporter entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Schwerer Verkehrsunfall in Kranichfeld Schwerer Verkehrsunfall in Kranichfeld Bei einem Unfall in Kranichfeld wurde am Sonntagabend ein Mann schwer verletzt. Er rammte mehrere Glaskontainer. Foto: Stefan Eberhardt

Schwerer Verkehrsunfall in Kranichfeld Bei einem Unfall in Kranichfeld wurde am Sonntagabend ein Mann schwer verletzt. Er rammte mehrere Glaskontainer. Foto: Stefan Eberhardt

Schwerer Verkehrsunfall in Kranichfeld Bei einem Unfall in Kranichfeld wurde am Sonntagabend ein Mann schwer verletzt. Er rammte mehrere Glaskontainer. Foto: Stefan Eberhardt

Schwerer Verkehrsunfall in Kranichfeld Bei einem Unfall in Kranichfeld wurde am Sonntagabend ein Mann schwer verletzt. Er rammte mehrere Glaskontainer. Foto: Stefan Eberhardt



Schwerer Verkehrsunfall in Kranichfeld Bei einem Unfall in Kranichfeld wurde am Sonntagabend ein Mann schwer verletzt. Er rammte mehrere Glaskontainer. Foto: Stefan Eberhardt

Schwerer Verkehrsunfall in Kranichfeld Bei einem Unfall in Kranichfeld wurde am Sonntagabend ein Mann schwer verletzt. Er rammte mehrere Glaskontainer. Foto: Stefan Eberhardt

Schwerer Verkehrsunfall in Kranichfeld Bei einem Unfall in Kranichfeld wurde am Sonntagabend ein Mann schwer verletzt. Er rammte mehrere Glaskontainer. Foto: Stefan Eberhardt

Schwerer Verkehrsunfall in Kranichfeld Bei einem Unfall in Kranichfeld wurde am Sonntagabend ein Mann schwer verletzt. Er rammte mehrere Glaskontainer. Foto: Stefan Eberhardt



Schwerer Verkehrsunfall in Kranichfeld Bei einem Unfall in Kranichfeld wurde am Sonntagabend ein Mann schwer verletzt. Er rammte mehrere Glaskontainer. Foto: Stefan Eberhardt

Schwerer Verkehrsunfall in Kranichfeld Bei einem Unfall in Kranichfeld wurde am Sonntagabend ein Mann schwer verletzt. Er rammte mehrere Glaskontainer. Foto: Stefan Eberhardt

Schwerer Verkehrsunfall in Kranichfeld Bei einem Unfall in Kranichfeld wurde am Sonntagabend ein Mann schwer verletzt. Er rammte mehrere Glaskontainer. Foto: Stefan Eberhardt

Schwerer Verkehrsunfall in Kranichfeld Bei einem Unfall in Kranichfeld wurde am Sonntagabend ein Mann schwer verletzt. Er rammte mehrere Glaskontainer. Foto: Stefan Eberhardt



Schwerer Verkehrsunfall in Kranichfeld Bei einem Unfall in Kranichfeld wurde am Sonntagabend ein Mann schwer verletzt. Er rammte mehrere Glaskontainer. Foto: Stefan Eberhardt

Schwerer Verkehrsunfall in Kranichfeld Bei einem Unfall in Kranichfeld wurde am Sonntagabend ein Mann schwer verletzt. Er rammte mehrere Glaskontainer. Foto: Stefan Eberhardt

Schwerer Verkehrsunfall in Kranichfeld Bei einem Unfall in Kranichfeld wurde am Sonntagabend ein Mann schwer verletzt. Er rammte mehrere Glaskontainer. Foto: Stefan Eberhardt

Schwerer Verkehrsunfall in Kranichfeld Bei einem Unfall in Kranichfeld wurde am Sonntagabend ein Mann schwer verletzt. Er rammte mehrere Glaskontainer. Foto: Stefan Eberhardt



Schwerer Verkehrsunfall in Kranichfeld Bei einem Unfall in Kranichfeld wurde am Sonntagabend ein Mann schwer verletzt. Er rammte mehrere Glaskontainer. Foto: Stefan Eberhardt

Schwerer Verkehrsunfall in Kranichfeld Bei einem Unfall in Kranichfeld wurde am Sonntagabend ein Mann schwer verletzt. Er rammte mehrere Glaskontainer. Foto: Stefan Eberhardt

Schwerer Verkehrsunfall in Kranichfeld Bei einem Unfall in Kranichfeld wurde am Sonntagabend ein Mann schwer verletzt. Er rammte mehrere Glaskontainer. Foto: Stefan Eberhardt

Schwerer Verkehrsunfall in Kranichfeld Bei einem Unfall in Kranichfeld wurde am Sonntagabend ein Mann schwer verletzt. Er rammte mehrere Glaskontainer. Foto: Stefan Eberhardt