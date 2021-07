Ein Schwerverletzter bei Unfall in Wutha-Farnroda

Wutha-Farnroda. Bei einem Unfall in Wutha-Farnroda wurden zwei Personen verletzt. Der Unfallverursacher schwer.

Bei einem Unfall in Wutha-Farnroda im Wartburgkreis wurde am Samstagabend ein 22-jähriger Autofahrer-Fahrer schwer verletzt. Wie die Polizei am Sonntag informierte, habe er an einer Kreuzung ein anderes Auto übersehen und es kam zur Kollission.

Der 22-Jährige wurde schwer, der 59-jährige Fahrer des anderen Wagens leicht verletzt. Beide Fahrer wurden in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten mit Abschleppdiensten geborgen werden.

Die Feuerwehr kam zur Beseitigung auslaufender Betriebsstoffe zum Einsatz. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung sei gegen den 22-Jährigen eingeleitet worden.