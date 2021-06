Ein Verletzter nach Unfall bei Steinbrücken

Steinbrücken. 80-jähriger Autofahrer übersieht einen Lastwagen, als er die Bundesstraße bei Nordhausen kreuzen will.

Zu einem Verkehrsunfall kam es in Nordhausen am Dienstagvormittag auf der B4 am Abzweig nach Steinbrücken. Ein 80-jähriger Mann befuhr mit seinem VW Caddy den Steinbrücker Weg von Uthleben nach Steinbrücken. Er wollte die B4 kreuzen. Dabei übersah er einen Sattelzug, der aus Nordhausen kam. Der Pkw krachte in den Unterfahrschutz des Sattelaufliegers. Der Rentner erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um ihn. Am Pkw entstand ein Totalschaden. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Beräumung der Unfallstelle war die B4 voll gesperrt. Es bildeten sich Staus in beiden Richtungen.