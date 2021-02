Erfurt Im Erfurter Ortsteil Töttelstedt wurde am Montag ein 71-Jähriger bei einem Hausbrand leicht verletzt.

Ein Verletzter und hoher Sachschaden bei Brand in Töttelstedt

Bei einem Brand in einem Einfamilienhauses in Töttelstädt wurde am Montagmorgen ein 71-Jähriger leicht verletzt. Wie die Polizei informierte, sei Feuer im 1. Obergeschoss des Hauses ausgebrochen. Der 71-jährige Hausbewohner habe sich selbstständig ins Freie retten können.

Leicht verletzt wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Das Haus sei unbewohnbar. Durch den Brand wurde ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro verursacht. Die genaue Brandursache sei noch unklar. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

Weiterer Brand im Erfurter Norden

Bereits am Freitagabend musste eine 39-Jährige mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert werden. Laut Polizei hatte die Frau in ihrer Wohnung im Erfurter Norden einen Aschenbecher ausgeleert. Dummerweise entzündeten Glutreste den Kunststoffeimer. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelang es der 39-Jährigen ein weiteres Aufflammen zu verhindern. Der Fußboden wurde in dem Bereich versengt, weiterer Schaden entstand nicht.