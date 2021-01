Einbrecher brechen in Erfurt vier Keller auf

Erfurt. Unbekannte sind in Erfurt in mehrere Keller eingestiegen. Das ließen sie mitgehen.

Gleich in vier Keller sind Diebe in Erfurt eingebrochen. In der Dahlienstraße knackten die Täter ein Vorhängeschloss und stahlen aus einem Keller einen Fahrradlenker sowie eine Soundbox im Wert von 100 Euro. Das teilt die Polizei am Mittwoch mit.

In der Kreuzgasse brachen Unbekannte zwei Kellerboxen in einem Mehrfamilienhaus auf. In einem der Kellerabteile wurden die Täter fündig. Sie ließen eine Gitarre und diverse Lebensmittel im Wert von mehr als 200 Euro mitgehen. Auch in der Ernst-Schneller-Straße schlugen Langfinger in einem Keller zu. Nach ersten Erkenntnissen gingen die Täter hier aber leer aus.