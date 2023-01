Bei beiden Einbrechern klickten in Nordhausen die Handschellen - einer der polizeibekannten Männer muss nun länger in Haft bleiben. (Symbolbild)

Einbrecher laufen auf Flucht Polizei in die Arme - Ein Täter in Haft

Nordhausen. In Nordhausen sind zwei mutmaßliche Diebe nach ihrem Einbruch der Polizei in die Arme gelaufen. Einer der beiden Täter bleibt nun länger hinter Gittern.

Am Montagabend haben ein 40-Jähriger und ein 39-Jähriger Mann versucht, in eine Wohnung in Nordhausen einzubrechen. Das alarmierte die Polizei, die sich sogleich auf den Weg zum Mehrfamilienhaus machte. Dort, laut Polizeimeldung, liefen ihnen die beiden mutmaßlichen Diebe auf ihrer Flucht vom Tatort direkt in die Arme.

Noch vor Ort wurden die beiden polizeibekannten Männer vorläufig festgenommen. Der 39-Jährige durfte auf Weisung der Staatsanwaltschaft die Haftanstalt am Dienstag wieder verlassen. Der 40 Jahre alte zweite Täter hingegen wurde dem Haftrichter vorgeführt und musste anschließend ins Gefängnis.

