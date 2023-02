Einbrecher stehlen Schmuck aus Arnstädter Gartenhütte

Arnstadt. Bislang noch unbekannte Täter sind in den vergangenen Tagen in eine Gartenhütte in Arnstadt eingedrungen. Sie erbeuteten unterschiedliche Schmuckstücke.

In der Zeit zwischen Donnerstag und Dienstag sind Unbekannte in eine Gartenhütte in der Karl-Liebknecht-Straße in Arnstadt eingebrochen. Der oder die Täter ließen Schmuck und Werkzeuge im Wert von rund 1500 Euro mitgehen.

Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht nun Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677/601124 entgegengenommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.