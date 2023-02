Einbrecher sind am Donnerstag in ein Wohnhaus in Südthüringen eingestiegen. Im Keller befand sich neben einem Waffenschrank auch ein Tresor.

Einbrecher steigen in Einfamilienhaus in Südthüringen ein - Waffenschrank und Tresor im Keller

Auengrund. Bei einem Einbruch entdeckten die Täter auch einen Waffenschrank im Keller des Wohnhauses. Die Täter hatten ein Fenster aufgebrochen, um ins Gebäude zu gelangen.

Einbrecher haben sich am Donnerstag zwischen 14 und 21.25 Uhr an einem Wohnhaus in der Straße "Am Brandschlag" in Auengrund zu schaffen gemacht. Sie gelangten laut Landespolizeiinspektion Suhl ins Haus, indem sie ein Fenster aufbrachen.

Nachdem sie alle Zimmer durchwühlt hatten, suchten sie im Keller weiter nach Verwertbarem. Dort fanden sie neben einem Waffenschrank auch einen Tresor. Die Waffen blieben unversehrt - doch ob Wertvolles aus dem Tresor fehlt, muss noch ermittelt werden.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 03685/7780 melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.