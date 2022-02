Einbrecher stiehlt aus Geschäft in Jena Bargeld und verrichtet Notdurft

Jena. Das sind die Meldungen der Polizei für Jena.

Zwischen Samstag und Sonntag verschaffte sich laut Polizei ein Unbekannter widerrechtlich Zutritt zu einem Geschäft in der Jenaischen Straße in Jena. Mit einem unbekannten Hebelwerkzeug öffnete dieser gewaltsam die Tür.

Aus dem Innenraum entwendete der Täter dann einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag. Noch bevor er sich in unbekannte Richtung entfernte, verrichtete der Einbrecher der Mitteilung zufolge seine Notdurft in einem Gefäß im Geschäftsraum. Schon vor dem Eintreffen der Beamten wurde diese entsorgt.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Thüringen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Sonne blendet: Radfahrer verletzt

Weil die Sonne tief entgegenstand, ereignete sich ein Unfall am Montagvormittag in der Talstraße in Jena. Eine 64-jähriger Radfahrer fuhr in der Talstraße und wurde durch die Sonne geblendet. Dabei übersah er ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Krad und kollidierte mit diesem. Durch den Aufprall kam der Radfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Sowohl am Fahrrad als auch am Krad entstand Sachschaden.