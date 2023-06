Einbrecher stiehlt Schmuck und Bargeld aus Wohnung in Altenburg

Altenburg Ein Unbekannter ist am Montagvormittag in eine Wohnung eingebrochen. Der Täter konnte unerkannt fliehen. Nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Ein 44-jähriger Mieter hat am Montag gegen 13.30 Uhr den Einbruch in seine Wohnung in Altenburg gemeldet. Laut Angaben der Polizei hatte sich ein Unbekannter zwischen 9 Uhr und 13 Uhr gewaltsam Zutritt zu der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Stauffenbergstraße verschafft. Der Täter durchsuchte dann sämtliche Räume.

Er entwendete Bargeld und Schmuck und konnte unerkannt fliehen. Die Kriminalpolizei (Tel. 0365 / 8234-1465) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

