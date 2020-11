Oldisleben. Unbekannte haben einen Stall in einer Agrargenossenschaft aufgebrochen. 90 Kälber entkamen, eines fiel in eine Jauchegrube.

Einbruch in Agrargenossenschaft Oldisleben – 90 Kälber entkommen

Unbekannte sind in der Nacht zu Samstag in die Agrargenossenschaft von Oldisleben eingebrochen. Dort begingen sie nach Polizeiangaben gleich mehrere Straftaten.

Die Täter öffneten einen Stall, aus dem rund 90 Kälber entkamen. Die Kälber wurden wieder eingefangen. Ein Tier fiel dabei in eine Jauchegrube und musste von der Feuerwehr gerettet werden.

Außerdem wurden Gebäude mit Farbe beschmiert.

Ob es sich um einen „dummen Jungenstreich“ oder um eine geplante Aktion von radikalen Tierschützern handelt, ist derzeit noch unklar.

Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Kyffhäuser (03632/6610 o. 03466/3610) oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

