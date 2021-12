Einbruch in Arztpraxis in Hildburghausen

Hildburghausen Unbekannte wollten in Praxisräume einbrechen. Zeugen gesucht.

Unbekannte haben in der Zeit von Donnerstagabend bis Montagmorgen versucht, in die Praxisräume einer Kieferorthopädie in der Schlossparkpassage in Hildburghausen einzubrechen. Wie die Polizei mitteilte, scheiterte der Versuch. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

