Einbruch in Erfurter Bäckerei

Diebe drangen in der Nacht zu Freitag in eine Bäckerei im Erfurter Süden ein. Dabei beschädigten sie eine Glasschiebetür und richteten so einen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro an. Ob die Diebe an Bargeld gelangten, ist noch nicht bekannt, die Ermittlungen dazu dauern noch an, teilte die Polizei mit.

Wintersportausrüstung gestohlen

Im Erfurter Norden drangen Diebe in den Keller eines Mehrfamilienhauses ein. Laut Polizeibericht knackten sie dort eine Box und stahlen Luftmatratzen, Reisetaschen und zwei komplette Ski-Ausrüstungen. Dem 30-jährigen Besitzer wurden neben Abfahrtsski auch Langlaufski entwendet. Der Wert der Beute beläuft sich auf über 800 Euro.

Haftbefehle vollstreckt

In Zusammenarbeit mit der Thüringer Bereitschaftspolizei vollstreckten Erfurter Polizeibeamte gestern mehrere Haftbefehle im Stadtgebiet von Erfurt. Drei Männer schafften es, die geforderten Geldbeträge aufzutreiben und mussten nicht ins Gefängnis. So zahlte beispielsweise ein 38-Jähriger gut 2000 Euro. Die anderen fünf Männer verbringen laut Polizeiangaben die nächsten Wochen und Monate in den unterschiedlichsten Justizvollzugsanstalten in Thüringen.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: