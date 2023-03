In die Praxisräume einer Physiotherapie sind Unbekannte in Mühlhausen eingebrochen (Symbolbild).

Einbruch in Praxis für Physiotherapie in Mühlhausen

Mühlhausen Einbrecher haben in der Nacht zum Donnerstag eine Praxis für Physiotherapie in Mühlhausen heimgesucht. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 2500 Euro.

Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in die Praxisräume einer Physiotherapie in der Karl-Marx-Straße in Mühlhausen eingebrochen. Neben Massagegeräten nahmen der oder die Täter auch Einrichtungsgegenstände und Computertechnik mit. Laut Angaben der Polizei beläuft sich der Schaden derzeit auf mindestens 2500 Euro.

Wie die Einbrecher in die Praxis gelangten, ist noch unklar. Anwohner haben jedoch gegen 3 Uhr einen Knall gehört. Daher werde das als möglicher Tatzeitraum angenommen.

