Einbruch in Schiedungen: Diebe erbeuten Waren im Wert von 43.000 Euro

Schiedungen. Ein Agrarbetrieb am Pfaffenstock ist am Wochenende Opfer eines Einbruches geworden. Die Polizei ermittelt.

Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Samstagfrüh am Pfaffenstock in einen Agrarbetrieb ein, berichtet die Polizei am Sonntag. Zunächst öffneten die Ganoven gewaltsam das Zufahrtstor zum Gelände. Danach verschafften sie sich ebenso rabiat Zutritt zu einem Lagerraum. Aus diesem entwendeten die Einbrecher drei Paletten Pflanzenschutzmittel und Dünger verschiedener Arten, vorwiegend in flüssiger Form, in einem Gesamtwert von 43.000 Euro. Aufgrund der Menge und des Gesamtgewichtes der Beute von rund drei Tonnen benutzten die Diebe vermutlich einen Kleintransporter.