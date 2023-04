In Nordhausen ist ein Einbruch in ein Schreibwarengeschäft gescheitert. (Symbolbild)

Einbruch in Schreibwarengeschäft am Taschenberg in Nordhausen gescheitert

Nordhausen. Wohl wegen einer Sicherungsvorrichtung gelangte der Täter nicht in den Laden hinein.

In Nordhausen ist ein Einbruchsversuch gescheitert. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Zeugin in der Nacht zu Mittwoch einen Einbruch in ein Schreibwarengeschäft am Taschenberg gemeldet. Die Frau hatte Schritte auf der Terrasse gehört und eine unbekannte Person in Richtung Dr.-Siberborth-Straße flüchten sehen.

Vor Ort entdeckten Polizisten dann Einbruchsspuren an einer Nebentür des Geschäftes. Hinein gelangt war der Täter nicht. Offenbar hatte ihn der Einbruchsalarm abgehalten. Der entstandene Schaden wird auf rund 250 Euro geschätzt.