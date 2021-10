Einbruch in Seniorenheim in Weimar und Graffiti am Rettungswagen

Weimar/ Mellingen/ Ottstedt am Berge/ Barchfeld. Das sind die Polizeimeldungen für Weimar und das Weimarer Land.

Zwischen Dienstag, 23.30 Uhr, und Mittwoch, 2.30 Uhr. stiegen unbekannte Täter in das Dienstzimmer des Seniorenheims in der Lützendorfer Straße in Weimar ein. Hierzu griffen sie durch ein angekipptes Fenster und öffneten so den zweiten Fensterflügel, heißt es in der Polizeimeldung. Aus dem Zimmer wurden eine Handtasche sowie ein Rucksack entwendet. Anschließend verließen der oder die Täter das Gebäude so, wie sie es betreten hatten. Die Tasche und der Rucksack wurden in unmittelbarer Nähe aufgefunden, allerdings wurde das das darin befindliche Bargeld sowie die Wohnungs- und Fahrzeugschlüssel entwendet. Am Tatort wurde ein Handschuh sichergestellt, welcher vermutlich vom Täter stammt, heißt es weiter.

Rettungswagen angesprüht

Die Fläche eines DLRG-Rettunsgwagen diente Schmierfinken offenbar als Leinwand. Zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 10 Uhr, besprühten in der Weimarer Schwanseestraße Unbekannte ein Einsatzfahrzeug der DLRG, welches vor dem dortigen Stützpunkt stand, mit weißer Farbe. Hinweise auf den Künstler liegen derzeit noch nicht vor, meldet die Polizei. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Gegen Ampel gerutscht

Am Dienstag gegen 12.40 Uhr befuhr eine Ford-Fahrerin die Bundesstraße 87 aus Mellingen kommend in Richtung Umpferstedt. An der Kreuzung von Bundesstraße 7 und Bundesstraße 87 wollte sie in Richtung Weimar abbiegen. Aufgrund der Witterungsbedingungen geriet sie jedoch ins Rutschen und stieß gegen einen Mast der Lichtsignalanlage, meldet die Polizei. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden an der Ampelanlage beläuft sich auf etwa 1500 Euro, Personen seien nicht verletzt worden, heißt es weiter.

Geschwindigkeitskontrolle in Barchfeld

Am Dienstag wurde zwischen 12.30 Uhr und 22 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle in Barchfeld durchgeführt. Im Ergebnis standen 28 Verwarn-, drei Bußgelder und ein Fahrverbot. Spitzenreiter war ein Fahrzeugführer mit 86 bei erlaubten 50 km/h.

Zusammenstoß mit Reh bei Ottstedt am Berge

Ebenfalls am Dienstag gegen 19 Uhr fuhr ein BMW-Fahrer die Landstraße aus Ottstedt am Berge kommend in Richtung Gaberndorf. Die Kollision mit einem Reh, das plötzlich die die Fahrbahn querte, konnte der Fahrer nicht mehr verhindern. Das Reh überlebte den Zusammenstoß nicht. Am Pkw entstand Sachschaden.