Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einbruch in Tierarztpraxis: Unbekannte stehlen tödliches Medikament

Unbekannte sind zwischen Sonntag (19 Uhr) und Montag (6.30 Uhr) in eine Tierarztpraxis in der Neustadter Straße in Sonnberg eingebrochen. Der oder die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zugang zur Praxis. Dort entwendeten sie einen Safe samt Inhalt.

Wie die Polizei mitteilte, befanden sich in dem Safe neben etwa 3000 Euro Bargeld und Fahrzeugpapieren auch mehrere Ampullen eines Euthanasiemittels für Tiere.

„Release“ ist auch für Menschen lebensbedrohlich

Die Polizei warnt: Das sogenannte Mittel „Release“, 100 ml ist für Menschen lebensbedrohlich und kann bei Verzehr oder Injektion im schlimmsten Fall zum Tod führen. Bei Auffinden der Ampullen ist unverzüglich die nächste Polizeidienststelle zu informieren.

Des Weiteren werden Zeugen gesucht, die im Tatzeitraum in der Neustadter Straße in Sonneberg Verdächtiges beobachtet haben.

Weitere Blaulichtmeldungen