Saalfeld. Ein völlig betrunkener Radfahrer erkundigt sich in Saalfeld bei der Polizei, ob er was falsch gemacht habe. Nach einem Atemalkoholtest bekam er nicht nur eine Antwort.

Betrunkener radelt absichtlich in Polizeikontrolle

In Saalfeld zeigte sich Polizei hilfsbereit und konnte auch einem völlig betrunkenen Radfahrer helfen. Laut Polizei hätten die Beamten am Sonntagmorgen in der Rudolstädter Straße ein Auto kontrolliert, als der Radfahrer ohne Licht und in Schlangenlinien ebenfalls die Rudolstädter Straße entlang fuhr.

Als er die Polizisten sah, sei er direkt auf sie zugesteuert, um zu fragen, ob er etwas falsch gemacht habe. Nach einem Atemalkoholtest, der einen Wert von 2,13 Promille ergeben habe, konnten die Polizisten seine Frage bejahen. Neben der gewünschten Antwort bekam der Radfahrer auch eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.