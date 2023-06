Eingeklemmt: Auto fährt auf Lkw mit Panne im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt auf

So stellte sich die Unfallstelle auf der B 90 zwischen Leutenberg und Hockeroda dar, wo am Dienstagnachmittag ein Pkw auf einen stehenden Lkw aufgefahren war.

Leutenberg. Schwerer Unfall mit eingeklemmter Person am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße zwischen Leutenberg und Hockeroda.

Einen schweren Verkehrsunfall gab es am Dienstagnachmittag auf der B 90 zwischen Leutenberg und Hockeroda (Kreis Saalfeld-Rudolstadt). Dort fuhr gegen 15.40 Uhr ein Pkw aus noch ungeklärter Ursache auf einen stehenden LKW auf, der pannenbedingt auf der Bundesstraße stand. Der Fahrer des Pkw wurde hierbei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Das bestätigte die Saalfelder Polizei am Mittwoch.

63-Jähriger wird in seinem Fahrzeug eingeklemmt

Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr befreiten den 63-jährigen Mann aus dem Fahrzeug, der anschließend per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde. Im Einsatz war laut Saalfelds Polizeisprecher Christopher Hertel auch ein Rettungshubschrauber, der aber nicht zum Transport des Verletzten benötigt wurde.

Mehrere Feuerwehren vor Ort im Einsatz

Die Leutenberger Feuerwehr, für die es bereits der 24. Einsatz in diesem Jahr war, sicherte die Einsatzstelle ab, verhinderte ein Abrutschen des Fahrzeuges am Hang, band ausgelaufene Betriebsmitteln und unterstützte den Abschleppdienst.

Unterstützt wurden sie dabei von Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Steinsdorf, Lehesten und Saalfeld.

